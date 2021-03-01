У суспільстві побутує думка, що для позбавлення від зайвої ваги обов'язково потрібно щодня стежити за кількістю спожитих калорії.

Чи дійсно це так, та чому іноді цей метод не працює – пояснили фахівці з Клініки дієтології Самойленко.

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Багато хто вважає, що процес схуднення-це лише питання підрахунку калорій. "Я все врахував: їжа, спорт! За межі норми (так званої) не виходжу, а процес не йде. Зменшу калораж ще, збільшу кількість тренувань, має подіяти". Здається, у нас проблеми? Насправді, навіть ретельні розрахунки калорій не завжди дають однакові результати. Те, як ваше тіло спалює калорії, залежить від ряду факторів, включаючи склад та тип їжі, яку вживаєте, швидкість обмінних процесів в організмі, навіть мікробіому кишківника,

– зазначили дієтологи.

Вони уточнили, що дійсно бувають випадки, коли необхідно рахувати калорії. Однак є фактори, які впливають на реакцію організму на поглинуті калорії і результати. Зокрема:

Стан та склад мікробіому кишківника.

Всі ми знаємо, що наш внутрішній світ – це не лише про переживання, почуття, душевний стан. Це трильйони мікроорганізмів, які можуть приносити як користь, так і шкоду процесам травлення, при запаленні, за дисфункції імунітету,

– пояснили медики.

Рахувати калорії потрібно в певних випадках / Фото Pixabay

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Напрямок руху метаболізму. Тут має значення, і генетика, і психотип, і оточення.

Тут має значення, і генетика, і психотип, і оточення. Тип їжі, яка споживається.

​Доведено, що вибір у бік обробленої / необробленої їжі грає велику роль. Наш мозок любить набір страв та продукти, які знаходяться у природному вигляді,

– пояснили дієтологи.