В обществе бытует мнение, что для избавления от лишнего веса обязательно нужно ежедневно следить за количеством потребленных калорий.

Действительно ли это так, и почему иногда этот метод не работает – объяснили специалисты из Клиники диетологии Самойленко.

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Многие считают, что процесс похудения – это лишь вопрос подсчета калорий. "Я все учел: еда, спорт! За пределы нормы (так называемой) не выхожу, а процесс не идет. Уменьшу калораж еще, увеличу количество тренировок, должнот подействовать". Кажется, у нас проблемы? На самом деле, даже тщательные расчеты калорий не всегда дают одинаковые результаты. То, как ваше тело сжигает калории, зависит от ряда факторов, включая состав и тип пищи, которую употребляете, скорость обменных процессов в организме, даже микробиом кишечника,

– отметили диетологи.

Они уточнили, что действительно бывают случаи, когда необходимо считать калории. Однако есть факторы, которые влияют на реакцию организма на поглощенные калории и результаты. В частности:

Состояние и состав микробиом кишечника.

Все мы знаем, что наш внутренний мир – это не только о переживаниях, чувствах, душевном состояним. Это триллион микроорганизмов, которые могут приносить как пользу, так и вред процессам пищеварения, при воспалении, за дисфункции иммунитета,

– пояснили медики.

Считать калории нужно в определенных случаях / Фото Pixabay

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Направление движения метаболизма. Здесь имеет значение, и генетика, и психотип, и окружение.

Здесь имеет значение, и генетика, и психотип, и окружение. Тип пищи, которая потребляется.

​Доказано, что выбор в сторону обработанной / необработанной пищи играет большую роль. Наш мозг любит набор блюд и продукты, которые находятся в естественном виде,

– объяснили диетологи.