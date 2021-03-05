Багато людей під час стресових ситуацій починають більше їсти. Про здорове харчування не йдеться – як правило, це продукти, які трапляються під руку.

Як перестати заїдати стрес – розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Зізнайтеся собі у проблемі. За словами Медушкіної, багато дівчат впевнені, що контролюють ситуацію, однак під час нервового напруження можуть змести весь холодильник і навіть не помітити. ⠀ Заведіть щоденник харчування. У нього потрібно вносити всю їжу до того, як ви її з'їсте. Крім того, важливо записувати, з якої причини ви їсте – голод або ж нудьга та ін. Вчіться перемикатися. Придумайте заняття, які допоможуть зняти нервову напругу і відвернути від їжі.

І головне – складіть чіткий план харчування. Він повинен складатися з здорової, натуральної їжі і включати в себе всі необхідні нутрієнти, мінерали і вітаміни, щоб виключити додаткові "хотілки" через нестачу того чи іншого елемента. Прийоми їжі – 5-6 разів на день. І не допускайте дефіциту калорій більше 20%. Голод – перший крок до "зажорів" і зриву,

– наголосила Катерина Медушкіна.

Уникайте переїдання – це допоможе знизити вагу / Фото Pixabay

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Питний режим. Не забувайте пити достатню кількість води (30 – 40 мілілітрів на 1 кілограм маси тіла). Досить часто спрага видає себе за голод і люди починають їсти. Оголосіть бій "харчовому сміттю". Перед тим як йти у магазин, складайте список необхідних продуктів. Забудьте про чіпси і тістечка – вибирайте здорову їжу.

Вибирайте здорову їжу / Фото Pixabay