Многие люди во время стрессовых ситуаций начинают больше есть. О здоровом питании речь не идет – как правило, это продукты, которые попадаются под руку.

Как перестать заедать стресс – рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Признайтесь себе в проблеме. По словам Медушкиной, многие девушки уверены, что контролируют ситуацию, однако во время нервного напряжения могут смести весь холодильник и даже не заметить.⠀ Заведите дневник питания. В него нужно вносить всю еду до того, как вы ее съедите. Кроме того, важно записывать, по какой причине вы едите – голод или же скука и пр. Учитесь переключаться. Придумайте занятия, которые помогут снять нервное напряжение и отвлечь от еды.

И главное – составьте четкий план питания. Он должен состоять из здоровой, натуральной пищи и включать в себя все необходимые нутриенты, минералы и витамины, чтобы исключить дополнительные "хотелки" из-за недостатка того или иного элемента. Приемы пищи – 5-6 раз в день. И не допускайте дефицита калорий более 20%. Голод – первый шаг к "зажору" и срыву,

– подчеркнула Екатерина Медушкина.

Избегайте переедания – это поможет снизить вес / Фото Pixabay

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Питьевой режим. Не забывайте пить достаточное количество воды (30 – 40 миллилитров на 1 килограмм массы тела). Довольно часто жажда выдает себя за голод и люди начинают есть. Объявите бой "пищевому мусору". Перед тем как идти в магазин, составляйте список необходимых продуктов. Забудьте о чипсах и пирожных – выбирайте здоровую еду.

Выбирайте здоровую еду / Фото Pixabay