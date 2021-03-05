Гибридная тренировка в домашних условиях: что это такое и как выполнять
Каждый человек, занимающийся спортом, любит разнообразие. Одним из способов привнести что-то новое является гибридная тренировка.
Источник:Инстаграм Екатерины Кононовой
Что такое гибридные упражнения и как их выполнять в домашних условиях, рассказала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
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Гибридное упражнение – это комбинация нескольких движений в одном повторении. Такой метод тренировки не подходит новичкам. Тренировка только для продвинутых атлетов, так как это целое испытание для вашего организма,
– отметила Кононова.
Что дает гибридная тренировка
- прорабатывает большее количество мышечных групп в одном упражнении;
- выполнение большего количества работы за более короткое время;
- разнообразие;
- увеличение энергетических затрат.
Гибридная тренировка рассчитана на продвинутых спортсменов / Фото fitbulans
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Какие упражнения выполнять
1. Приседание сумо + сгибание на бицепс – 15 раз.
2. Выпад вперед + жим гантель – выполняем по 15 выпадов на каждую ногу.
3. Лодочка ( экстензия на полу) + приведение ладонь / плечо и сгибание на бицепс бедра лежа – 15 раз.
4. Планка верх / вниз + колено к груди по диагонали – 15 повторений.
5. Свеча + шаг – 15 раз.
Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
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