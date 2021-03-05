Каждый человек, занимающийся спортом, любит разнообразие. Одним из способов привнести что-то новое является гибридная тренировка.

Что такое гибридные упражнения и как их выполнять в домашних условиях, рассказала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.

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Гибридное упражнение – это комбинация нескольких движений в одном повторении. Такой метод тренировки не подходит новичкам. Тренировка только для продвинутых атлетов, так как это целое испытание для вашего организма,

– отметила Кононова.

Что дает гибридная тренировка

прорабатывает большее количество мышечных групп в одном упражнении;

выполнение большего количества работы за более короткое время;

разнообразие;

увеличение энергетических затрат.

Гибридная тренировка рассчитана на продвинутых спортсменов / Фото fitbulans

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Какие упражнения выполнять

Внимание: все упражнения делаем в 3 круга.

1. Приседание сумо + сгибание на бицепс – 15 раз.

2. Выпад вперед + жим гантель – выполняем по 15 выпадов на каждую ногу.

3. Лодочка ( экстензия на полу) + приведение ладонь / плечо и сгибание на бицепс бедра лежа – 15 раз.

4. Планка верх / вниз + колено к груди по диагонали – 15 повторений.

5. Свеча + шаг – 15 раз.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: