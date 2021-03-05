Кожна людина, що займається спортом, любить різноманітність. Одним із способів привнести щось нове є гібридне тренування.

Що таке гібридні вправи і як їх виконувати у домашніх умовах, розповіла майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

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Гібридна вправа – це комбінація кількох рухів в одному повторенні. Такий метод тренування не підходить новачкам. Тренування тільки для просунутих атлетів, оскільки це ціле випробування для вашого організму,

– зазначила Кононова.

Що дає гібридне тренування

опрацьовує більшу кількість м'язових груп в одній вправі;

виконання більшої кількості роботи за коротший час;

різноманітність;

збільшення енергетичних витрат.

Гібридна тренування розрахована на просунутих спортсменів / Фото fitbulans

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Які вправи виконувати

Увага: всі вправи робимо в 3 кола.

1. Присідання сумо + згинання на біцепс – 15 разів.

2. Випад вперед + жим гантель – виконуємо по 15 випадів на кожну ногу.

3. Човник (екстензія на підлозі) + приведення долоня / плече і згинання на біцепс стегна лежачи – 15 разів.

4. Планка верх / вниз + коліно до грудей по діагоналі – 15 повторень.

5. Свічка + крок – 15 разів.

Техніку виконання вправ дивіться на відео: