Для того щоб підкачати ноги і сідниці у домашніх умовах, слід використовувати must-have – обважнювачі.

Як правильно виконувати тренування – показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Якщо ви тренуєтеся вдома і у вас немає ще обважнювачів – цей промах треба терміново виправляти. Обважнювачі – must-have в домашніх тренуваннях і навіть найпростіші вправи на ноги заграють яскравими фарбами, а ефективність збільшиться в рази, якщо одягнути обважнювачі,

– зазначила Самойлова.

З чого складається тренування

У комплексі – всього 3 вправи, але спочатку виконується весь сет на одну ногу, а потім – на другу. Виконуємо 3-4 підходи на кожну ногу.

Тренування краще виконувати з обважнювачами / Фото a-fitnes

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Які вправи потрібно робити

Відведення стегна назад – 20 повторень.

Відведення стегна у бік і підйом коліна вгору – 20 разів.

Приведення стегна – 15 разів.

Техніку виконання вправ дивіться на відео: