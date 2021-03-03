Для того чтобы подкачать ноги и ягодицы в домашних условиях, следует использовать must-have – утяжелители.

Как правильно выполнять тренировку – показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Если вы тренируетесь дома и у вас нет еще утяжелителей – этот промах надо срочно исправлять. Утяжелители – must-have в домашних тренировках и даже самые простые упражнения на ноги заиграют яркими красками, а эффективность увеличится в разы, если одеть утяжелители,

– отметила Самойлова.

Из чего состоит тренировка

В комплексе – всего 3 упражнения, но сначала выполняется весь сет на одну ногу, а потом – на вторую. Выполняем 3-4 подхода на каждую ногу.

Тренировки лучше выполнять с утяжелителями / Фото a-fitnes

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Какие упражнения нужно делать

Отведение бедра назад – 20 повторений.

Отведение бедра в сторону и подъем колена вверх – 20 раз.

Приведение бедра – 15 раз.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: