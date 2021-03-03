Стройное тело и красивая тела – мечта каждой девушки. Иногда для этого приходится потрудиться.

Какие три упражнения помогут скорее достичь результата – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Планка

Упражнение выполняется в статичном положении. Необходимо лечь на пол, согнуть руки в локтях, упереться ими в пол и подняться так, чтобы от головы до пяток тело было в прямой линии. Важно при этом не прогибать поясницу и не выпячивать ягодицы. В этом положении следует находиться как можно дольше.

Вакуум

Это упражнение укрепит внутренние поперечные мышцы и обогатит клетки кислородом. Необходимо встать прямо, сделать глубокий выдох и максимально втянуть живот. В этот момент сделайте движение, как будто хотите подтянуть внутренние мышцы живота, задержите дыхание и сделайте глубокий вдох. Выполните 3-4 подхода.

"Вакуум" поможет обрести тонкую талию / Фото fishki

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Скручивания

Необходимо лечь на спину и согнуть ноги в коленях, стопнями упереться в пол. Сделайте выдох и плавно поднимите верхнюю часть корпуса. Важно: поясница и ягодицы должны быть плотно прижаты к полу. Когда почувствуете мышцы пресса – задержитесь в таком положении на 1-2 секунды. После этого вернитесь в исходную позицию.

Помните о качестве исполнения упражнений и технике. Многие в погоне за быстрым результатом пренебрегают простыми правилами и вместо плоского живота получают проблемы со здоровьем,

​– подчеркнула Елена Кален.