Всем известно, что избыточный вес доставляет человеку не только дискомфорт, но и проблемы со здоровьем.

Чем конкретно опасен лишний вес – рассказала тренер Анастасия Полтавская.

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Лишний вес зачастую является причиной нарушения многих функций организма. ⁣⁣В первую очередь, при избыточном весе увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Избыточная масса тела оказывает негативное влияние на опорно-двигательную систему, вызывая деформацию стопы, остеоартроз крупных суставов и другие нарушения,

– отметила Полтавская. ⁣⁣⠀

⁣⁣Кроме того, избыточный вес провоцирует различные нарушения обмена веществ, что может привести к атеросклерозу и сахарному диабету.⁣⁣

У людей с лишним весом также повышается кровяное давление и подскакивает уровень холестерина в крови.

Лишний вес – это проблемы со здоровьем / Фото Pixabay

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Жировая ткань входит в эндокринную систему организма – наряду с железами внутренней секреции она продуцирует гормоны и гормоноподобные вещества, такие как адипокины, участвующие в усвоении глюкозы и липидов, и цитокины, способные поддерживать в организме воспалительный статус. Соответственно, если количество жировой ткани увеличивается, мы имеем дело с избыточной продукцией этих веществ, что негативно влияет на гормональный фон,

– добавила тренер.

Также ожирение повышает риск ряда заболеваний: сахарного диабета, гипертонии, проблем с сердцем и почками, частых остановок дыхания, храпу, головным болям и сонливости в течение дня.

Как избежать проблем

Для того чтобы хорошо себя чувствовать, следует уравновесить количество пищи и физическую активность. Необходимо сбалансировано питаться и увеличить нагрузки.