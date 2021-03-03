Как убрать живот после родов: четкий план действий
После беременности и рождения ребенка у многих женщин остается живот. Убрать его не так просто, но возможно.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Что нужно делать, чтобы избавиться от живота, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Живот после родов – неважно, торчит он или остался "фартук" – это излишек жировой ткани. Убрать его может быть сложно, но можно!
– отметила Медушкина.
Как избавиться от послеродового живота: план действий
- Рассчет КБЖУ (калорий, белков, жиров, углеводов) и качественное питание. Дефицит должен составлять 20% от суточной калорийности.
- Если вы на грудном вскармливании, то к калорийности следует прибавить +400-800 калорий (в зависимости от роста и веса мамы).
- Физическая активность. Помните, что после кесарево сечения запрещено тренироваться 1,5-2 месяца (эту информацию следует уточнять у своего врача).
Упражнения выполняете с амплитудой не более 20 градусов – работать нужно либо верхом, либо низом отдельно, делать небольшое количество повторений,
– пояснила эксперт.
Живот после родов можно убрать, если следовать инструкции / Фото wefid
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- Выполняйте статические легкие упражнения и "вакуум". По словам Медушкиной, таким образом исключается нагрузка, связанная с растяжением и сокращением. Это значит, что не создаются препятствия для заживления и срастания тканей.
- Уходовые процедуры (как домашние, так и профессиональные). Екатерина Медушкина подчеркнула, что они помогут улучшить кожу, убрать дряблость, сделать менее заметными растяжки, увеличить приток крови.
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