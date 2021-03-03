После беременности и рождения ребенка у многих женщин остается живот. Убрать его не так просто, но возможно.

Что нужно делать, чтобы избавиться от живота, рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

Читайте На 86% состоит из воды: назван фрукт, который поможет похудеть

Живот после родов – неважно, торчит он или остался "фартук" – это излишек жировой ткани. Убрать его может быть сложно, но можно!

– отметила Медушкина.

Как избавиться от послеродового живота: план действий

Рассчет КБЖУ (калорий, белков, жиров, углеводов) и качественное питание. Дефицит должен составлять 20% от суточной калорийности. Если вы на грудном вскармливании, то к калорийности следует прибавить +400-800 калорий (в зависимости от роста и веса мамы). Физическая активность. Помните, что после кесарево сечения запрещено тренироваться 1,5-2 месяца (эту информацию следует уточнять у своего врача).

Упражнения выполняете с амплитудой не более 20 градусов – работать нужно либо верхом, либо низом отдельно, делать небольшое количество повторений,

– пояснила эксперт.

Живот после родов можно убрать, если следовать инструкции / Фото wefid

Интересно Как убрать жир на внутренней части бедра: опубликовано видео