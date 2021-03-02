Для того чтобы привести в порядок внутреннюю часть бедра, потребуются правильные упражнения.

Тренировку, которая позволит подтянуть внутреннюю часть бедра, показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.

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Внутренняя поверхность бедра одна из самых сложных зон для проработки. На внутренней стороне бедра располагаются приводящие мышцы. Их функция – приводить бедро к срединной линии тела, так же они участвуют в сгибании и супинации бедра,

– отметила Кононова.

Она рассказала, как избавиться от жира, подтянуть, укрепить внутреннюю поверхность бедра самостоятельно в домашних условиях.

Из чего состоит тренировка

Для выполнения упражнений не требуется дополнительный инвентарь, достаточно удобной спортивной формы и обуви.

В тренировке – 6 упражнений. Каждое из них выполняем по 2 подхода.

Красивое тело можно сделать в домашних условиях / Фото kakprosto

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Список упражнений

1. Сумо с приведением бедра – 20 раз.

2. Боковой выпад – 20 раз.

3. Приведение бедра, лежа на боку – 20 раз.

4. Круговые махи – 20 раз.

5. Бабочка – от 40 секунд до 2-х минут.

6. Лягушка – от 40 секунд до 2-х минут.

Смотрите технику выполнения упражнений на видео: