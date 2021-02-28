Отжимания пирамидой – упражнение, которое понравится любителям тренироваться и тем, кто держит себя в форме.

Видео с техникой исполнения упражнения показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Отжимания – это универсальное суперупражнение: никакого оборудования и минимум места. В результате вы получите рельефные руки, красивую грудь, подтянутый торс,

– отметила Самойлова.

Она уточнила, что упражнение можно делать как с узкой, так и с широкой постановкой рук. Для тренировки нужно минимум места. При этом не требуется дополнительный инвентарь.

Как выполнять первую пирамиду

Делаем 10 повторений от 10-ти до 1-го. Далее – отдых в течение 30 секунд, и повторяем все от 1-го до 10-ти.

Помните о технике выполнения упражнения / Фото pinterest

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Между подходами 10 р., 9 р. и т.д. минимальный отдых в 5-8 секунд. 2 таких пирамиды за тренировку – и вы молодец,

– добавила Евгения Самойлова.

Как правильно выполнять упражнения – смотрите на видео: