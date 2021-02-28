Целлюлит – проблема, с которой борются миллионы женщин. Однако решить ее можно только комплексно.

Как это сделать в домашних условиях – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Появление целлюлита говорит о нарушении питания жировой ткани, на которое могут влиять лишний вес, стресс, вредные привычки и избыток в рационе продуктов с высоким гликемическим индексом,

– отметила Кален.

Как избавиться от целлюлита

По словам эксперта, важно не только привести свой вес в норму, но и улучшить кровоснабжение и лимфоотток. Для того чтобы поскорее этого добиться, необходимо добавить физическую активность. Это позволит вывести лишнюю жидкость из организма и насытить клетки кислородом.

В результате уходят внутриклеточные отеки, укрепляется соединительная ткань, улучшается тонус кожи, что внешне отражается в виде уменьшения бугристости кожи,

– уточнила Кален.

Бороться с целлюлитом нужно комплексно / Фото fitness-pro

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Какие упражнения помогут убрать целлюлит

В домашних условиях, по словам Кален, лучшим упражнением от целлюлита являются приседания с резинкой.

Оно позволяет регулировать нагрузку на суставы за счет глубины приседа и силы сопротивления резины. Сочетание статической и динамической нагрузки позволяет сократить время тренировки на проблемную зону до 10-15 минут в день,

– добавила эксперт.

Для выполнения упражнения, резинку нужно надеть на икры или щиколотки. После этого делаем шаг в сторону, присед и повторяем то же самое другой ногой. Делаем 2-3 подхода по 20-25 раз. Отдых между сетами – до минуты.