Как уничтожить целлюлит в домашних условиях: эффективный способ
Целлюлит – проблема, с которой борются миллионы женщин. Однако решить ее можно только комплексно.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Как это сделать в домашних условиях – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Появление целлюлита говорит о нарушении питания жировой ткани, на которое могут влиять лишний вес, стресс, вредные привычки и избыток в рационе продуктов с высоким гликемическим индексом,
– отметила Кален.
Как избавиться от целлюлита
По словам эксперта, важно не только привести свой вес в норму, но и улучшить кровоснабжение и лимфоотток. Для того чтобы поскорее этого добиться, необходимо добавить физическую активность. Это позволит вывести лишнюю жидкость из организма и насытить клетки кислородом.
В результате уходят внутриклеточные отеки, укрепляется соединительная ткань, улучшается тонус кожи, что внешне отражается в виде уменьшения бугристости кожи,
– уточнила Кален.
Бороться с целлюлитом нужно комплексно / Фото fitness-pro
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Какие упражнения помогут убрать целлюлит
В домашних условиях, по словам Кален, лучшим упражнением от целлюлита являются приседания с резинкой.
Оно позволяет регулировать нагрузку на суставы за счет глубины приседа и силы сопротивления резины. Сочетание статической и динамической нагрузки позволяет сократить время тренировки на проблемную зону до 10-15 минут в день,
– добавила эксперт.
Для выполнения упражнения, резинку нужно надеть на икры или щиколотки. После этого делаем шаг в сторону, присед и повторяем то же самое другой ногой. Делаем 2-3 подхода по 20-25 раз. Отдых между сетами – до минуты.
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