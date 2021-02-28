Віджимання пірамідою – вправа, яка сподобається любителям тренуватися і тим, хто тримає себе у формі.

Відео з технікою виконання вправи показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Віджимання – це універсальна супервправа: ніякого обладнання і мінімум місця. У результаті ви отримаєте рельєфні руки, красиві груди, підтягнутий торс,

– зазначила Самойлова.

Вона уточнила, що вправу можна робити як з вузькою, так і з широкою постановкою рук. Для тренування потрібно мінімум місця. При цьому не потрібен додатковий інвентар.

Як виконувати піраміду

Робимо 10 повторень від 10-ти до 1-го. Далі – відпочинок протягом 30 секунд, і повторюємо все від 1-го до 10-ти.

Пам'ятайте про техніку виконання вправи​ / Фото pinterest

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Між підходами 10 р., 9 р. і т.д. мінімальний відпочинок в 5-8 секунд. 2 таких піраміди за тренування – і ви молодець,

– додала Євгенія Самойлова.

Як правильно виконувати вправу – дивіться на відео: