Ніякого обладнання і мінімум місця: чемпіонка України показала потужну вправу
Віджимання пірамідою – вправа, яка сподобається любителям тренуватися і тим, хто тримає себе у формі.
Джерело:Інстаграм Євгенії Самойлової
Відео з технікою виконання вправи показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Віджимання – це універсальна супервправа: ніякого обладнання і мінімум місця. У результаті ви отримаєте рельєфні руки, красиві груди, підтягнутий торс,
– зазначила Самойлова.
Вона уточнила, що вправу можна робити як з вузькою, так і з широкою постановкою рук. Для тренування потрібно мінімум місця. При цьому не потрібен додатковий інвентар.
Як виконувати піраміду
Робимо 10 повторень від 10-ти до 1-го. Далі – відпочинок протягом 30 секунд, і повторюємо все від 1-го до 10-ти.
Пам'ятайте про техніку виконання вправи / Фото pinterest
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Між підходами 10 р., 9 р. і т.д. мінімальний відпочинок в 5-8 секунд. 2 таких піраміди за тренування – і ви молодець,
– додала Євгенія Самойлова.
Як правильно виконувати вправу – дивіться на відео:
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