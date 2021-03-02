Развенчаны 10 популярных мифов о целлюлите
Целлюлит – проблема, с которой сталкиваются миллионы женщин во всем мире. Решить ее можно только комплексным подходом.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Однако в обществе существует многожество мифов о целлюлите. 10 из них развенчала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Если верить статистике, почти у 90% женщин есть целлюлит. Пройдемся по популярным мифам о нем,
– отметила Самойлова.
Мифы о целлюлите
- Целлюлит – это болезнь. По словам Самойловой, целлюлит нужно относить ко вторичным половым признакам, так как его появление у женщин обусловлено гормоном эстрогеном.
- У мужчин не бывает целлюлита. На самом деле, "апельсиновая корка" есть у 10% мужчин. Это связано с ослаблением соединительной ткани или повышенным уровнем эстрогена.
- Целлюлит – проблема полных женщин. Целлюлит есть у женщин с разным весом.
- Целлюлит – это жир. Самойлова пояснила, что целлюлит является проблемой "обмена веществ в жировой ткани, которая ведет к образованию отеков в зоне поражения, сдавливанию артерий и вен, застою крови и лимфы".
- Целлюлит – это отек, поэтому надо меньше пить. Тренер пояснила, что на самом деле все наоборот. Чем больше воды пьет девушка – тем лучше циркулирует кровь и лимфа, тем меньше застойных явлений в тканях, тем меньше заметен целлюлит.
Целлюлит – проблема не только женщин, но и мужчин / Фото pinterest
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- Появление целлюлита можно предотвратить. Если есть генетическая предрасположенность – целлюлита не избежать.
- Если пользоваться антицеллюлитным кремом – целлюлит исчезнет. По словам Самойловой, кремы могут сделать кожу более гладкой и ухоженной, "но реального уменьшения эффекта апельсиновой корки с помощью кремов не достичь".
- Антицеллюлитные массажи помогут.
Массаж действительно улучшает кровообращение, устраняет застой лимфы, кожа после него выглядит более гладкой, но эффект этот кратковременный,
– пояснила тренер.
- Спасет липосакция. Операция не изменит структуру тканей, а в случае осложнений после липосакции, целлюлит может стать заметнее.
- Поможет правильное питание. Отказ от сахара, жирных, соленых продуктов улучшит состояние кожи, однако от целлюлита не избавит.
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