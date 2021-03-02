Целлюлит – проблема, с которой сталкиваются миллионы женщин во всем мире. Решить ее можно только комплексным подходом.

Однако в обществе существует многожество мифов о целлюлите. 10 из них развенчала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Если верить статистике, почти у 90% женщин есть целлюлит. Пройдемся по популярным мифам о нем,

– отметила Самойлова.

Мифы о целлюлите

Целлюлит – это болезнь. По словам Самойловой, целлюлит нужно относить ко вторичным половым признакам, так как его появление у женщин обусловлено гормоном эстрогеном. У мужчин не бывает целлюлита. На самом деле, "апельсиновая корка" есть у 10% мужчин. Это связано с ослаблением соединительной ткани или повышенным уровнем эстрогена. Целлюлит – проблема полных женщин. Целлюлит есть у женщин с разным весом. Целлюлит – это жир. Самойлова пояснила, что целлюлит является проблемой "обмена веществ в жировой ткани, которая ведет к образованию отеков в зоне поражения, сдавливанию артерий и вен, застою крови и лимфы". Целлюлит – это отек, поэтому надо меньше пить. Тренер пояснила, что на самом деле все наоборот. Чем больше воды пьет девушка – тем лучше циркулирует кровь и лимфа, тем меньше застойных явлений в тканях, тем меньше заметен целлюлит.

Целлюлит – проблема не только женщин, но и мужчин / Фото pinterest

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Появление целлюлита можно предотвратить. Если есть генетическая предрасположенность – целлюлита не избежать. Если пользоваться антицеллюлитным кремом – целлюлит исчезнет. По словам Самойловой, кремы могут сделать кожу более гладкой и ухоженной, "но реального уменьшения эффекта апельсиновой корки с помощью кремов не достичь". Антицеллюлитные массажи помогут.

Массаж действительно улучшает кровообращение, устраняет застой лимфы, кожа после него выглядит более гладкой, но эффект этот кратковременный,

– пояснила тренер.