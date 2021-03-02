Целюліт – проблема, з якою стикаються мільйони жінок в усьому світі. Вирішити її можна тільки комплексним підходом.

Однак в суспільстві існує безліч міфів про целюліт. 10 з них розвінчала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Якщо вірити статистиці, майже у 90% жінок є целюліт. Пройдемося по популярних міфах про нього,

– зазначила Самойлова.

Міфи про целюліт

Целюліт – це хвороба. За словами Самойлової, целюліт потрібно відносити до вторинних статевих ознак, оскільки його поява у жінок обумовлена гормоном естрогеном. У чоловіків не буває целюліту. Насправді, "апельсинова кірка" є у 10% чоловіків. Це пов'язано з ослабленням сполучної тканини або підвищеним рівнем естрогену. Целюліт – проблема повних жінок. Целюліт є у жінок з різною вагою. Целюліт – це жир. Самойлова пояснила, що целюліт є проблемою "обміну речовин у жировій тканині, яка веде до утворення набряків в зоні ураження, здавлення артерій і вен, застою крові і лімфи". Целюліт – це набряк, тому треба менше пити. Тренерка пояснила, що насправді все навпаки. Чим більше води п'є дівчина – тим краще циркулює кров і лімфа, тим менше застійних явищ у тканинах, тим менш помітний целюліт.

Целюліт – проблема не лише жінок, а й чоловіків / Фото pinterest

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Появи целюліту можна запобігти. Якщо є генетична схильність – целюліту не уникнути. Якщо користуватися антицелюлітний кремом – целюліт зникне. За словами Самойлової, креми можуть зробити шкіру більш гладкою і доглянутою, "але реального зменшення ефекту апельсинової кірки за допомогою крему не досягти". Антицелюлітні масажі допоможуть.

Масаж дійсно покращує кровообіг, усуває застій лімфи, шкіра після нього виглядає більш гладкою, але ефект цей короткочасний,

– пояснила тренерка.