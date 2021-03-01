"Скалолаз" – одно из упражнений, которое тренирует выносливость, а также позволяет задействовать мышцы всего тела с упором на пресс.

Как правильно выполнять упражнение – показала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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"Скалолаз" – функциональное упражнение для укрепления сердечно-сосудистой системы и тренировки выносливости. В нем задействованы мышцы всего тела с упором на пресс. У упражнения есть множество интерпретаций,

– отметила Медушкина.

Варианты "Скалолаза"

"Скалолаз" одной ногой

Для выполнения упражнения, необходимо встать в планку, сделав упор на кисти рук и на носки. При этом кисти рук должны находиться ровно под плечами, носки – под пяткой. Для того, чтобы нагрузка шла на мышцы пресса, нужно следить, чтобы не было прогиба во время приведения ноги к корпусу. Во время выполнения ногу нужно держать на весу.

Работа тела в статике и динамике задействует одновременно красные и белые мышечные волокна, то есть также прорабатывает мышцы кора. Именно они отвечают за пролонгированный, устойчивый вид подтянутого тела,

– уточнила эксперт.

"Скалолаз" боковой

В этом упражнении, помимо вышесказанного, задействуются косые мышцы живота. Колено нужно подтягивать к плечу по прямой линии. В это время корпус не должен уходить в противоположную сторону. Делаем в 3 подхода по 12-15 повторений или по 30 секунд на каждую ногу.

"Скалолаз" тренирует выносливость / Фото pinterest

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Что важно учесть

Медушкина рассказала, что если во время упражнения поясница будет прогнута, это рассеит нагрузку и усилит воздействие на позвоночник. ⠀⠀

Важно: техника упражнения "Скалолаз" не должна искажаться.

Неспособность выполнить минимум 8 повторений каждой ногой в 3 подхода говорит о том, что мышцы пока не готовы к нагрузке. Это не означает, что от него надо полностью отказаться или же, наоборот, наперекор технике, выполнять до последнего повторения,

– подчеркнула Екатерина Медушкина.

В такой ситуации следует начать с базовых упражнений из положения лежа, начинать с небольшой амплитуды и работать без эспандеров.

Как выполнять упражнение "Скалолаз" – смотрите на видео: