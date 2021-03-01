Легко избавиться от лишнего жира на животе помогут упражнения для укрепления мышц кора. И вот несколько их разновидностей, которые наиболее эффективны.

Приседания

Встаньте прямо, ноги поставьте на ширину плеч. Втяните живот и напрягите мышцы. Сгибайте ноги в коленях и приседайте, плавно выталкивая ягодицы назад. Присев на 90 градусов, задержитесь на несколько секунд в таком положении и держите ягодицы напряжены, после чего медленно поднимайтесь.

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Приседания / Фото experiencelife

Боковые планки

Опуститесь на все четыре конечности, затем постарайтесь повернуться на бок, упираясь в пол рукой и ногой и создав между ними своеобразную дугу. Другие конечности поднимите вверх. Плечо должно быть выше локтя. Удерживайте эту позицию около минуты, чувствуя напряжения в туловище, а затем меняйте сторону.



Боковая планка / Фото coachmag

Мостик

Ложитесь на спину, поставьте ноги ступнями на пол и, сгибая колени, поднимайте спину вверх, не отрывая головы и шеи. Напрягите корпус и тяните ноги вверх, чтобы создать мостик. Сжимаете ягодицы и удерживайте плечи на полу в течение нескольких секунд.



Мостик / Фото sworkit

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Поза альпиниста

Лягте на пол, как перед отжиманиями. Затем по очереди начинайте сгибать ноги в коленях подтягивая их к груди. Старайтесь подтягивать колено к противоположному от него плечу, то есть вперед и в сторону. Несколько раз повторяйте упражнение.



Поза альпиниста / Фото totalworkout.fitness