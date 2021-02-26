Иногда нет возможности пойти на запланированную тренировку или банально не хватает времени посетить спортзал. Но есть несколько причин, которые позволяют с чистой совестью пропустить занятия спортом.

Норма выполнена

Как считают ученые из Американской кардиологической ассоциации, 150 минут упражнений средней интенсивности в неделю достаточно для сохранения формы и здоровья. В случае, если вы тренируетесь с высокой интенсивностью, тогда целесообразно заниматься 75 минут. И если вы пропустите день или два занятий после того, как сутками ранее уже выполнили норму, то в этом нет ничего страшного.

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Боль в мышцах

Организму нужно давать время на восстановление, ведь боль в мышцах возникает из-за чрезмерной тренировки, когда переоценили свои силы. После этого может появиться ощущение болезненности. А это – весомая причина, чтобы не пойти сегодня в спортзал.



Если мышцы еще не восстановились, тогда можно пропустить тренировку / Фото basic-fit

Плохой сон

Хороший сон ночью – важный фактор поддержания здоровья. И если вы в последнее время не высыпаетесь, то сначала стоит решить эту проблему, а уже потом заниматься спортом. Недосып повышает риск получения травм при тренировке, негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, иммунитет и метаболизм.

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Сильный стресс

Неудачный рабочий день, который принес немало стресса? Тогда можете смело пропускать поход в зал. Хотя и тренировки иногда отлично снимают эмоциональное напряжение, но порой это работает наоборот. И в результате ваш организм получит еще большее потрясение.