У многих людей после 40 лет начинают появляться жировые отложения на животе. И американские ученые назвали лучший способ избавления от "пивного живота".

Ученые из Американской гериатрической ассоциации напомнили, что треть взрослых людей в возрасте 65 лет и старше страдают ожирением, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению исследователей, наилучшим способом избавиться от "пивного живота" является интервальные тренировки. Это выяснилось путем исследований.

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Добровольцы три раза в неделю в течение 10 недель участвовали в коротких групповых занятиях продолжительностью 18-36 минут. На них они выполняли силовые упражнения с минимальным использованием техники, чередуя их с периодами отдыха в соотношении 40/20 секунд (40 секунд выделялось на выполнение упражнения, а 20 – на отдых). В итоге участники исследования почти на килограмм снизили жировую массу, заменив ее мышечной. А в основном у мужчин существенно уменьшились объемы "пивных животов".

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Во время тренировки важно соблюдать интервалы в соотношении 40/20 секунд / Фото pixabay