Делай, когда чистишь зубы: видео крутых упражнений для ленивых
Если понимаешь, что спорт нужен, а тренироваться лень, можно выполнять легкие упражнения в домашних условиях.
Источник:Инстаграм Татьяны Федорищевой
Быструю тренировку показала фитнес-блогер Татьяна Федорищева.
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Когда лень тренить – сделай эти простые упражнения!
– отметила Федорищева.
Когда выполнять тренировку
- Утром, пока чистишь зубы.
- Пока кипит чайник.
- Когда смотришь фильм.
- Когда читаешь этот пост.
Простые упражнения можно делать в любую свободную минуту / Фото r2-item
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Какие упражнения нужно делать
- Статические приседания.
- Толчки ногой в приседе.
- Отставление ноги в сторону.
- Присед на 1 ноге.
Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
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