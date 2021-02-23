Роби, коли чистиш зуби: відео крутих вправ для ледачих
Якщо розумієш, що спорт потрібен, а тренуватися лінь, можна виконувати легкі вправи у домашніх умовах.
Джерело:Інстаграм Тетяни Федорищевої
Швидке тренування показала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева.
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Коли лінь тренити – зроби ці прості вправи!
– зазначила Федорищева.
Коли виконувати тренування
- Вранці, поки чистиш зуби.
- Поки кипить чайник.
- Коли дивишся фільм.
- Коли читаєш цей пост.
Прості вправи можна робити у будь-яку вільну хвилину / Фото r2-item
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Які вправи потрібно робити
- Статичні присідання.
- Поштовхи ногою у присяді.
- Відставлення ноги у бік.
- Присяд на 1 нозі.
Техніку виконання вправ дивіться на відео:
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