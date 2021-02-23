Як позбутися від жирових пасток: ефективний метод показали на відео
Практично у кожної людини на тілі є жирові пастки, позбутися від яких досить складно.
Джерело:Інстаграм medushkinafit
Що може виправити ситуацію, і які вправи прискорять процес – розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Жир з пасток дістати найскладніше, він використовується організмом в останню чергу. Тому робота повинна йти відразу за кількома напрямками,
– зазначила Медушкіна.
Як прибрати жир
- За словами фітнес-експертки, жир спалюється в тому випадку, якщо він використовується як резервне джерело живлення. Це означає, що протягом дня людина повинна використовувати більше енергії, ніж надходить з їжею.
Створивши адекватний дефіцит калорій в харчуванні і збалансувавши нутрієнти так, щоб організм продовжував отримувати необхідний будівельний матеріал, ми зможемо задіяти навіть найвпертіші відкладення жиру,
– пояснила Катерина Медушкіна.
- Ніяких чарівних вправ від "вушок" або живота не існує. Навантаження має бути на все тіло.
Позбутися від жиру допоможе тільки комплексний підхід / Фото divany
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- Доглядові процедури. Цей пункт сам по собі абсолютно даремний, якщо ви не дотримуєтеся рекомендацій, озвучених вище. Все доглядові процедури робимо після тренування.
Які вправи виконувати
- Скелелаз діагональний з випрямленням. Це заняття дозволяє пропалити всі зони пресу, підтягнути живіт, поліпшити форму талії, підключити м'язи кора. Виконуємо 3 підходи по 10 повторень на кожен бік.
- Прямі випади. Робимо в 3 підходи по 10 повторень кожної ногою.
Вправи на кроках і стрибках мають дренажний ефект. За рахунок постійної зміни положення тіла пульс тримається в аеробній зоні, що не тільки допомагає активно спалювати калорії, але і збільшує витривалість організму. Випади у кроці опрацьовують низ тіла повністю – від сідниці до стопи,
– уточнила Медушкіна.
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