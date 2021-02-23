Затримка рідини в організмі призводить до неприємних наслідків, наприклад, набряків на тілі, а також ускладнює процес схуднення.

Чому затримується рідина в організмі, та як вирішити цю проблему, розповіли фахівці Клініки дієтології Самойленко.

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Буває, прокидаєшся вранці, наче і виспався, і сон пам'ятаєш до найменших дрібниць, підходиш до дзеркала, а там нове знайомство. Не сказали б, що бажане? Привіт, затримка рідини в організмі!

– зазначили дієтологи.

Чому затримується вода в організмі

1. Тривале перебування у положенні стоячи або сидячи.

2. Гормональні коливання.

3. Надмірна кількість натрію в раціоні.

4. Запальні процеси.

5. Медикаменти, які здатні викликати такий побічний ефект.

Як зменшити затримку воду

Контролюйте кількість солі, яку вживаєте. За словами лікарів, варто пам'ятати і про промислово оброблені продукти (м'ясо, копченості, маринади, консерви, напівфабрикати, соуси, хліб та ін) і читати маркування продуктів. Крім того, до страв замість солі можна додавати зелень та спеції (частик, куркума, перець, імбир).

За словами лікарів, варто пам'ятати і про промислово оброблені продукти (м'ясо, копченості, маринади, консерви, напівфабрикати, соуси, хліб та ін) і читати маркування продуктів. Крім того, до страв замість солі можна додавати зелень та спеції (частик, куркума, перець, імбир). Збільшіть концентрацію магнію та вітаміну В6. Також, за словами дієтологів, гарними джерелами мінералу є горіхи, цільні зерна, чорний шоколад та листова зелень.

Також, за словами дієтологів, гарними джерелами мінералу є горіхи, цільні зерна, чорний шоколад та листова зелень. Споживайте продукти, багаті калієм. Банани, авокадо, томати, батат, шпинат, кокосова вода, біла квасоля, курага, буряк, гранат стануть гарними помічниками, наголосили медики.

Банани, авокадо, томати, батат, шпинат, кокосова вода, біла квасоля, курага, буряк, гранат стануть гарними помічниками, наголосили медики. Уникайте вживання рафінованих вуглеводів. Подібні продукти можуть стати причиною стрибків глюкози у крові, відповідно інсуліну.

Не забувайте дотримуватися питного режиму / Фото Pixabay

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Підтримуйте адекватну кількість білка в раціоні.

Альбумін утримує рідину в крові, запобігає її витіканню в позаклітинний простір та утворенню набряків,

– уточнили у Клініці дієтології Самойленко.

Дотримуйтеся питного режиму. Організм буде утримувати воду, якщо ви не випиваєте свою добову норму.

Наголошуємо, що при ознаках затримки води протягом тривалого часу, які викликають суттєвий дискомфорт, зверніться до лікаря, щоб розібратися з першопричиною та рухатися по кожному міліметру життя з легкістю, без зайвих мілілітрів у тілі,

– резюмували дієтологи.