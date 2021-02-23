Почему задерживается вода в организме: основные причины
Задержка жидкости в организме приводит к неприятным последствиям, например, отекам на теле, а также усложняет процесс похудения.
Источник:Инстаграм Клиники диетологии Самойленко
Почему задерживается жидкость в организме, и как решить эту проблему, рассказали специалисты Клиники диетологии Самойленко.
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Бывает, просыпаешься утром, вроде и выспался, и сон помнишь до мелочей, подходишь к зеркалу, а там новое знакомство. Не сказали бы, что желаемое? Привет, задержка жидкости в организме!
– отметили диетологи.
Почему задерживается вода в организме
1. Длительное пребывание в положении стоя или сидя.
2. Гормональные колебания.
3. Чрезмерное количество натрия в рационе.
4. Воспалительные процессы.
5. Медикаменты, которые способны вызвать такой побочный эффект.
Как уменьшить задержку воду
- Контролируйте количество соли, которую употребляете. По словам врачей, стоит помнить и о промышленно обработанных продуктах (мясо, копчености, маринады, консервы, полуфабрикаты, соусы, хлеб и др) и читать маркировку продуктов. Кроме того, в блюда вместо соли можно добавлять зелень и специи (частик, куркума, перец, имбирь).
- Увеличьте концентрацию магния и витамина В6. Также, по словам диетологов, хорошими источниками минерала являются орехи, цельные зерна, черный шоколад и листовая зелень.
- Ешьте продукты, богатые калием. Бананы, авокадо, томаты, батат, шпинат, кокосовая вода, белая фасоль, курага, свекла, гранат станут хорошими помощниками, отметили медики.
- Избегайте употребления рафинированных углеводов. Подобные продукты могут стать причиной скачков глюкозы в крови, соответственно инсулина.
Не забывайте соблюдать питьевой режим / Фото Pixabay
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- Поддерживайте адекватное количество белка в рационе.
Альбумин удерживает жидкость в крови, предотвращает ее утечку во внеклеточное пространство и образование отеков,
– уточнили в Клинике диетологии Самойленко.
- Придерживайтесь питьевого режима. Организм будет удерживать воду, если вы не выпиваете свою суточную норму.
Подчеркиваем, что при признаках задержки воды в течение длительного времени, которые вызывают существенный дискомфорт, обратитесь к врачу, чтобы разобраться с первопричиной и двигаться по каждому миллиметру жизни с легкостью, без лишних миллилитров в теле,
– резюмировали диетологи.
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