Как избавиться от жировых ловушек: эффективный метод показали на видео
Практически у каждого человека на теле есть жировые ловушки, избавиться от которых достаточно сложно.
Источник:Инстаграм medushkinafit
Что может исправить ситуацию, и какие упражнения ускорят процесс – рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.
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Жир из ловушек достать сложнее всего, он используется организмом в последнюю очередь. Поэтому работа должна идти сразу по несколькольким направлениям,
– отметила Медушкина.
Как убрать жир
- По словам фитнес-эксперта, жир сжигается в том случае, если он используется как резервный источник питания. Это означает, что в течение дня человек должен использовать больше энергии, чем поступает с пищей.
Создав адекватный дефицит калорий в питании и сбалансировав нутриенты так, чтобы организм продолжал получать необходимый строительный материал, мы сможем задействовать даже самые упрямые отложения жира,
– пояснила Екатерина Медушкина.
- Никаких волшебных упражнений от "ушек" или живота не существует. Нагрузка должна быть на все тело.
Избавиться от жира поможет только комплексный подход / Фото divany
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- Уходовые процедуры. Это пункт сам по себе совершенно бесполезен, если вы не придерживаетесь рекомендаций, озвученных выше. Все уходовые процедуры делаем после тренировки.
Какие упражнения выполнять
- Скалолаз диагональный с выпрямлением. Это занятие позволяет прожечь все зоны пресса, подтянуть живот, улучшить форму талии, подключить мышцы кора. Выполняем 3 подхода по 10 повторений на каждую сторону.
- Прямые выпады. Делаем в 3 подхода по 10 повторений каждой ногой.
Упражнения на шагах и прыжках обладают дренажным эффектом. За счет постоянной смены положения тела пульс держится в аэробной зоне, что не только помогает активно сжигать калории, но и увеличивает выносливость организма. Выпады в шаге прорабатывают низ тела целиком – от ягодицы до стопы,
– уточнила Медушкина.
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