Практически у каждого человека на теле есть жировые ловушки, избавиться от которых достаточно сложно.

Что может исправить ситуацию, и какие упражнения ускорят процесс – рассказала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Жир из ловушек достать сложнее всего, он используется организмом в последнюю очередь. Поэтому работа должна идти сразу по несколькольким направлениям,

– отметила Медушкина.

Как убрать жир

По словам фитнес-эксперта, жир сжигается в том случае, если он используется как резервный источник питания. Это означает, что в течение дня человек должен использовать больше энергии, чем поступает с пищей.

Создав адекватный дефицит калорий в питании и сбалансировав нутриенты так, чтобы организм продолжал получать необходимый строительный материал, мы сможем задействовать даже самые упрямые отложения жира,

– пояснила Екатерина Медушкина.

Никаких волшебных упражнений от "ушек" или живота не существует. Нагрузка должна быть на все тело.

По словам эксперта, трижды в неделю должны быть высокоинтенсивные тренировки на пульсе от 120 до 140 ударов в минуту; 2 раза в неделю – упражнения с акцентом на проблемную на зону.

Избавиться от жира поможет только комплексный подход / Фото divany

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Уходовые процедуры. Это пункт сам по себе совершенно бесполезен, если вы не придерживаетесь рекомендаций, озвученных выше. Все уходовые процедуры делаем после тренировки.

Какие упражнения выполнять

Скалолаз диагональный с выпрямлением. Это занятие позволяет прожечь все зоны пресса, подтянуть живот, улучшить форму талии, подключить мышцы кора. Выполняем 3 подхода по 10 повторений на каждую сторону. Прямые выпады. Делаем в 3 подхода по 10 повторений каждой ногой.

Упражнения на шагах и прыжках обладают дренажным эффектом. За счет постоянной смены положения тела пульс держится в аэробной зоне, что не только помогает активно сжигать калории, но и увеличивает выносливость организма. Выпады в шаге прорабатывают низ тела целиком – от ягодицы до стопы,

– уточнила Медушкина.