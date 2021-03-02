Як підтягнути внутрішню частину стегна: опубліковано відео
Для того щоб привести до ладу внутрішню частину стегна, знадобляться правильні вправи.
Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
Тренування, яке дозволить підтягти внутрішню частину стегна, показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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Внутрішня поверхня стегна одна з найскладніших зон для опрацювання. На внутрішній стороні стегна розташовуються м'язи. Їх функція – приводити стегно до серединної лінії тіла, також вони беруть участь в згинанні і супінації стегна,
– зазначила Кононова.
Вона розповіла, як позбутися від жиру, підтягнути, зміцнити внутрішню поверхню стегна самостійно у домашніх умовах.
З чого складається тренування
У тренуванні – 6 вправ. Кожне з них виконуємо по 2 підходи.
Красиве тіло можна зробити у домашніх умовах / Фото kakprosto
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Список вправ
- Сумо з приведенням стегна – 20 разів.
- Бічний випад – 20 разів.
- Приведення стегна, лежачи на боці – 20 разів.
- Кругові махи – 20 разів.
- Метелик – від 40 секунд до 2-х хвилин.
- Жабка – від 40 секунд до 2-х хвилин.
Дивіться техніку виконання вправ на відео:
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