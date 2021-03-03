Простое упражнение на шею, которое можно выполнять где угодно: видеоинструкция
В течение рабочего дня часто затекает шея и хочется ее размять. Специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень показал легкие движения на мышцы шеи.
Источник:инстаграм Александра Леденя
Как уверяет реабилитолог, упражнения на шею удивляют своей простотой и эффективностью. А еще их легко делать в офисе, в машине и где угодно!
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Как размять шею: последовательность выполнения упражнения
- Сядьте ровно на стул;
- Соедините кисти в замок, положите их на затылок;
- Головой жмите на руки, в то же время создавая соответствующее сопротивление руками в течение 15 секунд;
- Расслабьтесь.
Повторяйте эти движения 10 – 12 раз по 15 секунд на каждый,
– советует Ледень.
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