В течение рабочего дня часто затекает шея и хочется ее размять. Специалист по спортивной реабилитации Александр Ледень показал легкие движения на мышцы шеи.

Как уверяет реабилитолог, упражнения на шею удивляют своей простотой и эффективностью. А еще их легко делать в офисе, в машине и где угодно!

И еще Как расслабить спину после трудового дня: комплекс для тех, у кого сидячая работа

Как размять шею: последовательность выполнения упражнения

Сядьте ровно на стул; Соедините кисти в замок, положите их на затылок; Головой жмите на руки, в то же время создавая соответствующее сопротивление руками в течение 15 секунд; Расслабьтесь.

Повторяйте эти движения 10 – 12 раз по 15 секунд на каждый,

– советует Ледень.

Читайте также Всю жизнь делали неправильно: девушка шокировала сеть выполнением популярного упражнения – видео

Выполняя упражнение не спешите, старайтесь делать все плавно и не делайте упражнения через боль, предостерегает специалист.