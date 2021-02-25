Если у вас сидячая работа – к вечеру спина устает. Для того чтобы чувствовать себя лучше, следует выполнять упражнения.

Комплекс, который поможет расслабиться, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Упражнения для мышц спины после трудового дня. Если вы много времени проводите сидя за компьютером, то нехватку движения необходимо ежедневно компенсировать. Мышцы спины нужно тренировать и укреплять каждому человеку, хороший комплекс упражнений помогает поддерживать осанку, а также является профилактикой деформации позвоночника, формирует укрепленный мышечный корсет,

– отметила Самойлова.

Он пояснила, что все движения должны быть медленными и плавными. Главная цель – прочувствовать каждую мышцу, поэтому не нужно торопиться.

Спортсменка также уточнила, что важно следить за дыханием: на выдохе мышцы должны напрягаться, а на вдохе – расслабляться.

Простые упражнения помогут расслабить спину / Фото Pixabay

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Внимание! Если у вас есть проблемы со спиной – перед выполнением любой тренировки следует проконсультироваться с врачом.

Самойлова показала, как выполнять упражнения, которые помогут снять напряжение с уставшей спины. Каждое из них нужно выполнять в 3-4 подхода по 15 раз.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: