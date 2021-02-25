Как расслабить спину после трудового дня: комплекс для тех, у кого сидячая работа
Если у вас сидячая работа – к вечеру спина устает. Для того чтобы чувствовать себя лучше, следует выполнять упражнения.
Источник:Инстаграм Евгении Самойловой
Комплекс, который поможет расслабиться, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.
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Упражнения для мышц спины после трудового дня. Если вы много времени проводите сидя за компьютером, то нехватку движения необходимо ежедневно компенсировать. Мышцы спины нужно тренировать и укреплять каждому человеку, хороший комплекс упражнений помогает поддерживать осанку, а также является профилактикой деформации позвоночника, формирует укрепленный мышечный корсет,
– отметила Самойлова.
Он пояснила, что все движения должны быть медленными и плавными. Главная цель – прочувствовать каждую мышцу, поэтому не нужно торопиться.
Спортсменка также уточнила, что важно следить за дыханием: на выдохе мышцы должны напрягаться, а на вдохе – расслабляться.
Простые упражнения помогут расслабить спину / Фото Pixabay
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Самойлова показала, как выполнять упражнения, которые помогут снять напряжение с уставшей спины. Каждое из них нужно выполнять в 3-4 подхода по 15 раз.
Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
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