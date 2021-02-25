Как накачать ягодицы в домашних условиях: мастер спорта сняла видео
Для того чтобы иметь стройное тело и красивые ягодицы, следует уделить внимание правильной физической нагрузке.
Источник:Инстаграм Екатерины Кононовой
Эффективные упражнения в домашних условиях показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
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Подробнее о тренировке
Комплекс состоит из трех сетов:
Сет №1 – выполняем 3 подхода по 20 раз.
1. Приседание с отведением бедра.
2. Ягодичный мост с разведением бедер.
Сет №2 – 3 подхода по 15 раз.
1. Разножка.
Ягодицы можно тренировать даже дома / Фото pinterest
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Сет №3 – выполняем 3 подхода по 15 повторений (отведение – правая нога, переразгибание – правая, далее переходим на левую).
1. Отведение бедра в коленно-кистевом положении.
2. Переразгибание бедра в коленно-кистевом положении. ⠀
Технику выполнения упражнений смотрите на видео:
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