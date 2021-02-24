Тем, кто любит сложные и интересные упражнения, придется по вкусу тренировка на выносливость.

Два крутых упражнения показала фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Кто готов испытать себя на выносливость сегодня? Предлагаю вам два упражнения с эспандерами, которые выполняются из положения планки. И после них вам точно будет уже ничего не страшно!

– отметила Медушкина.

Какие упражнения выполнять

Для выполнения первого занятия, манжеты необходимо закрепить на ногах, а резинку протянуть под ними так, чтобы два оставшихся свободных конца были одной длины. Ручки крепим к свободным концам резинок.

Опускаемся в планку на локти, рукоятки держим в руках, резинка натянулась. Из этого положения вытягиваем или, скорее, ударяем рукой вперед и возвращаем в исходное положение. Если вы работаете с гантелями – делаете все то же самое, бьете рукой вперед и возвращаетесь в исходное,

– пояснила фитнес-эксперт.

Тренировка позволит проверить свою выносливость / Фото pinterest

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Важно: таз необходимо удерживать в ровном положении.

Выполняем в 4 подхода по 17 раз.⠀

Манжеты оставляем на лодыжках, один конец резинки цепляем к манжету одной ноги, а второй – обматываем вокруг другой (убираем длину). И также цепляем карабином. Становимся в планку и подтягиваем колени к груди по очереди. Делаем в 4 подхода по 17 раз на каждую ногу.

Технику выполнения упражнений смотрите на видео: