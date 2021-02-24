Тим, хто любить складні та цікаві вправи, припаде до смаку тренування на витривалість.

Дві крутих вправи показала фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Хто готовий випробувати себе на витривалість сьогодні? Пропоную вам дві вправи з еспандерами, які виконуються з положення планки. І після них вам точно буде вже нічого не страшно!

– зазначила Медушкіна.

Які вправи виконувати

Для виконання першого заняття, манжети необхідно закріпити на ногах, а гумку протягнути під ними так, щоб два вільних кінця, які залишаться, були однієї довжини. Ручки кріпимо до вільних кінців гумки.

Опускаємося у планку на лікті, рукоятки тримаємо в руках, гумка натяглася. З цього положення витягуємо або, скоріше, вдаряємо рукою вперед і повертаємо у початкове положення. Якщо ви працюєте з гантелями – робите все те ж саме, б'єте рукою вперед і повертаєтеся у початкове,

– пояснила фітнес-експертка.

Тренування дозволить перевірити свою витривалість / Фото pinterest

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Важливо: таз необхідно утримувати у рівному положенні.

Виконуємо 4 підходи по 17 разів. ⠀

Манжети залишаємо на щиколотках, один кінець гумки чіпляємо до манжету однієї ноги, а другий – обмотуємо навколо іншої (прибираємо довжину). І також чіпляємо карабіном. Стаємо у планку і підтягуємо коліна до грудей по черзі. Робимо 4 підходи по 17 разів на кожну ногу.

Техніку виконання вправ дивіться на відео: