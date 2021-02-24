Многие из людей, которые следят за своим весом и питанием, замечали, что по вечерам особенно хочется есть.

Почему так происходит – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Для кого тема лишнего веса актуальна, жалуются, что вечером в конце рабочего дня есть хочется особенно сильно. Говорят: "Вот в течение дня держишься правил питания, а вечером приходишь домой и объедаешься…"

– отметила Кален.

Почему вечером просыпается аппетит

Если днем не было возможности нормально поесть – вечером организм захочет наверстать упущенное. Кроме того, в конце дня появится желание съесть что-то посытнее и повкуснее.

На самом деле, даже если у нас днем не было возможности поесть "нормальной" еды, организм использовал свои запасы энергии и витаминов, и справился с ситуацией. Можно сказать, "дебет-кредит" подбит. И когда вечером вновь возникает желание поесть, то это уже новый запрос от организма с учетом новых планов расхода энергии на будущее,

– пояснила эксперт.

Вечером следует есть только до утоления голода / Фото Pixabay

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Кален уточнила, что с едой все происходит так же, как и бензином для автомобиля. Например, если топливо израсходовано, то заливая бензин, делается запас на будущее, а не покрываются старые расходы. Это говорит о том, что если вы чувствуете голод – организму также нужна еда на будущее. Поэтому не стоит по вечерам сметать все на своем пути. Достаточно перекусить до утоления голода, но не переедать. Это позволит оставаться в хорошей форме и не набирать вес, а наоборот снижать.