Талия – проблемная зона очень многих девушек и женщин. Каждая из них задается вопросом: как же сузить талию?

7 способов уменьшить талию назвала известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко.

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Можно ли сузить талию? Можно! Как именно – читай,

– отметила Анита Луценко.

7 способов сузить талию

1. Самый действенный способ – снизить процент жира во всем теле с помощью сбалансированного питания. В таком случае, по словам Аниты Луценко, жир, который находится на боках, спине и животе, "уплывает и твоя талия точно становится тоньше". Она подчеркнула, что "это гарантия 100%".

2. Если мы пытаемся сузить талию мышцами, то это затея не очень. Тренируя мышцу мы не можем ее сделать более маленькой в объеме,

– добавила фитнес-тренер.

По ее словам, выполняя силовые тренировки можно увеличить объем.

Красивая талия – это реально, но придется поработать / Фото Pixabay

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3. Можем заняться вздутием живота. Сработает, если есть,

– добавила Анита Луценко.

4. Нагрузки на мышцы тазового дна помогут подтянуть живот впереди.

5. Растяжки зоны талии, живот и спины позволят в целом "вытянуть тело", по словам фитнес-тренера.

6. Правильная осанка также визуально изменит вид талии.

7. С помощью тренировок можно "расширить" спину и округлить ягодицы. В таком случае талия также будет казаться меньше.

В то же время фитнес-тренер подчеркнула, что особое внимание нужно уделить первому пункту в списке.