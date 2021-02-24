Как сузить талию: Анита Луценко назвала 7 способов
Талия – проблемная зона очень многих девушек и женщин. Каждая из них задается вопросом: как же сузить талию?
Источник:Инстаграм Аниты Луценко
7 способов уменьшить талию назвала известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко.
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Можно ли сузить талию? Можно! Как именно – читай,
– отметила Анита Луценко.
7 способов сузить талию
1. Самый действенный способ – снизить процент жира во всем теле с помощью сбалансированного питания. В таком случае, по словам Аниты Луценко, жир, который находится на боках, спине и животе, "уплывает и твоя талия точно становится тоньше". Она подчеркнула, что "это гарантия 100%".
2. Если мы пытаемся сузить талию мышцами, то это затея не очень. Тренируя мышцу мы не можем ее сделать более маленькой в объеме,
– добавила фитнес-тренер.
По ее словам, выполняя силовые тренировки можно увеличить объем.
Красивая талия – это реально, но придется поработать / Фото Pixabay
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3. Можем заняться вздутием живота. Сработает, если есть,
– добавила Анита Луценко.
4. Нагрузки на мышцы тазового дна помогут подтянуть живот впереди.
5. Растяжки зоны талии, живот и спины позволят в целом "вытянуть тело", по словам фитнес-тренера.
6. Правильная осанка также визуально изменит вид талии.
7. С помощью тренировок можно "расширить" спину и округлить ягодицы. В таком случае талия также будет казаться меньше.
В то же время фитнес-тренер подчеркнула, что особое внимание нужно уделить первому пункту в списке.
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