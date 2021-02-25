Як накачати сідниці у домашніх умовах: майстриня спорту зняла відео
Для того щоб мати струнке тіло і красиві сідниці, слід приділити увагу правильному фізичному навантаженню.
Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
Ефективні вправи у домашніх умовах показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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Детальніше про тренування
Комплекс складається з трьох сетів:
Сет №1 – виконуємо 3 підходи по 20 разів.
1. Присідання з відведенням стегна.
2. Сідничний міст з розведенням стегон.
Сет №2 – 3 підходи по 15 разів.
1. Розніжка.
Сідниці можна тренувати навіть вдома / Фото pinterest
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Сет №3 – виконуємо 3 підходи по 15 повторень (відведення – права нога, перерозгинання – права, далі переходимо на ліву).
1. Відведення стегна у колінно-кистьовому положенні.
2. Перерозгинання стегна у колінно-кистьовому положенні. ⠀
Техніку виконання вправ дивіться на відео:
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