Сидячий спосіб життя, робота за ноутбуком з округленою спиною і плечима, очевидно, не йдуть нам на користь. Якщо врахувати, що за межами робочих стін ми продовжуємо нависати над екранами смартфонів, то вправи для спини просто необхідні.

Біль у спині уже визнали "офісним синдромом", і аби цього уникнути, потрібно попрацювати над зміцненням м'язів спини. Здорова спина здатна не тільки поліпшити поставу, а й захистити хребет й внутрішні органи від ушкоджень, забезпечити загальну рухливість і гнучкість тіла.

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Лікар-реабілітолог Олександр Ледень показав, які рухи потрібно виконувати щодня, щоб м'язи на спині стали міцнішими.

Ця вправа задіє трапецію, квадратний м'яз попереку, клубово-поперековий, м'язи, що випрямляють хребет, в загальному, всі м'язи спини,

– зазначив фахівець.

Порядок виконання вправи на спину

Ляжте на підлогу, руки розмістіть перед собою. Підніміть протилежні руку й ногу (праву руку – ліву ногу і, навпаки), затримайтеся на 3 секунди. Опустіть. Поміняйте бік.

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Необхідно виконувати цю вправу по 10 – 15 повторень у 2 – 3 підходи,

– радить реабілітолог.

Важливо! Не поспішайте, намагайтеся виконувати всі рухи плавно, не робіть вправу через біль.