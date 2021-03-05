Сидячий образ жизни, работа за ноутбуком с округленной спиной и плечами, очевидно, не идут нам на пользу. Если учесть, что за пределами рабочих стен мы продолжаем нависать над экранами смартфонов, то упражнения для спины просто необходимы.

Боль в спине уже признали "офисным синдромом", и чтобы этого избежать, нужно поработать над укреплением мышц спины. Здоровая спина способна не только улучшить осанку, но и защитить позвоночник и внутренние органы от повреждений, обеспечить общую подвижность и гибкость тела.

И еще Простое упражнение на шею, которое можно выполнять где угодно: видеоинструкция

Врач-реабилитолог Александр Ледень показал, какие движения нужно выполнять каждый день, чтобы мышцы на спине стали крепче.

Это упражнение задействует трапецию, квадратную мышцу поясницы, пояснично-подвздошную, мышцы выпрямляющие позвоночник, в общем, все мышцы спины,

– отметил специалист.

Порядок выполнения упражнения на спину

Лягте на пол, руки разместите перед собой. Поднимите противоположные руку и ногу (правую руку – левую ногу и, наоборот), задержитесь на 3 секунды. Опустите. Поменяйте сторону.

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Необходимо выполнять это упражнение по 10 – 15 повторений в 2 – 3 подхода,

– советует реабилитолог.

Важно! Не торопитесь, старайтесь выполнять все движения плавно, не делайте упражнение через боль.