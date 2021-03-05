Легкое ежедневное упражнение на укрепление мышц спины: видеоинструкция
Сидячий образ жизни, работа за ноутбуком с округленной спиной и плечами, очевидно, не идут нам на пользу. Если учесть, что за пределами рабочих стен мы продолжаем нависать над экранами смартфонов, то упражнения для спины просто необходимы.
Источник:инстаграм Александра Леденя
Боль в спине уже признали "офисным синдромом", и чтобы этого избежать, нужно поработать над укреплением мышц спины. Здоровая спина способна не только улучшить осанку, но и защитить позвоночник и внутренние органы от повреждений, обеспечить общую подвижность и гибкость тела.
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Врач-реабилитолог Александр Ледень показал, какие движения нужно выполнять каждый день, чтобы мышцы на спине стали крепче.
Это упражнение задействует трапецию, квадратную мышцу поясницы, пояснично-подвздошную, мышцы выпрямляющие позвоночник, в общем, все мышцы спины,
– отметил специалист.
Порядок выполнения упражнения на спину
- Лягте на пол, руки разместите перед собой.
- Поднимите противоположные руку и ногу (правую руку – левую ногу и, наоборот), задержитесь на 3 секунды.
- Опустите.
- Поменяйте сторону.
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Необходимо выполнять это упражнение по 10 – 15 повторений в 2 – 3 подхода,
– советует реабилитолог.
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