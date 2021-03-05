После 40 лет у женщин меняется гормональный фон и оставаться в отличной форме становится сложнее.

Чего нельзя делать для похудения после 40 лет, а какие продукты напротив очень полезны – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Разберем, какие блюда включить в меню, чтобы снизить вес и поддержать организм после 40. Общие рекомендации, которые помогут поддержать форму,

– отметила Кален.

Чего не стоит делать после 40 лет

Опасно садиться на жесткую диету. Это связано с тем, что метаболизм с возрастом замедляется, гормональный фон меняется. Резкая смена питания может отразиться на здоровье. Откажитесь от разгрузочных дней на кефире и гречке. В этом возрасте особо важно питаться разнообразно и вкусно. Добавьте в рацион больше свежих овощей и рыбы. Помните о физической активности. Сжечь калории и оставаться в тонусе помогут бег, гимнастика, плавание и зарядка. Также полезны прогулки на свежем воздухе и много воды в течение дня.

Гранат – идеальный продукт после 40 лет / Фото Pixabay

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Как питаться после 40 лет

С возрастом в организме женщины иссякает запас эстрогена, гормона, который участвует в обменных процессах и отвечает за эмоциональную стабильность. Его недостаток приводит к раздражительности и быстрой утомляемости. Поэтому желательно включить в рацион растительную пищу, содержащую этот компонент,

– уточнила Кален.

В каких продуктах – высокий уровень эстрогена:

Льняное масло.

Яблоки и абрикосы.

Гранаты.

Фасоль, нут, горох, соя.

Сельдерей, шпинат, спаржа, баклажаны.

Семена тыквы и орехи.

Птица.

Рыба.

Моллюски, устрицы и кальмары.

Куркума и имбирь.

Также эксперт рекомендует употреблять вес, рожь, отруби, бурый рис и ячмень.

Для снижения веса важно не только, что вы едите, но и сколько. Даже полезные продукты отложатся на боках, если переедать,

– резюмировала Елена Кален.