Что нельзя делать для похудения после 40 лет: 3 пункта
После 40 лет у женщин меняется гормональный фон и оставаться в отличной форме становится сложнее.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Чего нельзя делать для похудения после 40 лет, а какие продукты напротив очень полезны – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Разберем, какие блюда включить в меню, чтобы снизить вес и поддержать организм после 40. Общие рекомендации, которые помогут поддержать форму,
– отметила Кален.
Чего не стоит делать после 40 лет
- Опасно садиться на жесткую диету. Это связано с тем, что метаболизм с возрастом замедляется, гормональный фон меняется. Резкая смена питания может отразиться на здоровье.
- Откажитесь от разгрузочных дней на кефире и гречке. В этом возрасте особо важно питаться разнообразно и вкусно. Добавьте в рацион больше свежих овощей и рыбы.
- Помните о физической активности. Сжечь калории и оставаться в тонусе помогут бег, гимнастика, плавание и зарядка. Также полезны прогулки на свежем воздухе и много воды в течение дня.
Гранат – идеальный продукт после 40 лет / Фото Pixabay
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Как питаться после 40 лет
С возрастом в организме женщины иссякает запас эстрогена, гормона, который участвует в обменных процессах и отвечает за эмоциональную стабильность. Его недостаток приводит к раздражительности и быстрой утомляемости. Поэтому желательно включить в рацион растительную пищу, содержащую этот компонент,
– уточнила Кален.
В каких продуктах – высокий уровень эстрогена:
- Льняное масло.
- Яблоки и абрикосы.
- Гранаты.
- Фасоль, нут, горох, соя.
- Сельдерей, шпинат, спаржа, баклажаны.
- Семена тыквы и орехи.
- Птица.
- Рыба.
- Моллюски, устрицы и кальмары.
- Куркума и имбирь.
Также эксперт рекомендует употреблять вес, рожь, отруби, бурый рис и ячмень.
Для снижения веса важно не только, что вы едите, но и сколько. Даже полезные продукты отложатся на боках, если переедать,
– резюмировала Елена Кален.
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