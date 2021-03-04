Всем известно, что для красивого тела нужно правильно питаться, а для похудения или набора веса меню несколько отличается.

Какой ужин подойдет для указанных целей, рассказала абсолютная чемпионка мира по фитнесу Оксана Оробец.

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Приведу три примера ужина для разных целей: похудение, набор, и просто пример здорового ужина,

– отметила Оробец.

Ужин при похудении

1. Стейк из индейки – 150 граммов (готовим на гриле или сковороде в течение 15 минут).

2. Зеленый салат с авокадо и грецкими орехами (микс салата – 250 граммов, 1 авокадо, 30 граммов орехов, заправка – 1 чайная ложка оливкового масла и сок лимона).

Таким образом, в рационе есть белок (белое мясо – индейка), клетчатка (овощи), жиры – авокадо, орехи и масло.

Ужин для набора веса

1. Рис с море продуктами.

2. Творожный десерт с любимым фруктом или ягодами (150 граммов творога 5%, 1 столовая ложка сметаны 20%, фрукт или 100 граммов ягод – все взбить в блендере).

В этом ужине есть:

быстрые углеводы (фрукты / ягоды), медленные – рис;

белок: легко усвояемый – морепродукты, "медленный" – творог;

жиры из творога и сметаны (также можно масло в рис.

Рис подойдет в качестве ужина для набора веса / Фото Pixabay

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Ужин для сбалансированного питания

1. Два куриных яйца-пашот на черном хлебе.

2. Овощи, приготовленные на гриле, или салат из свежих овощей.

В ужине есть: легкие белки (яйца), сложные углеводы (хлеб) и клетчатка (овощи).

Вы можете подставлять свои продукты, главное, чтобы они попадали под написанные категории, и тогда у вас каждый день будет разнообразный ужин, а не одно и тоже,

– резюмировала Оксана Оробец.