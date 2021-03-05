Чого не можна робити для схуднення після 40 років: 3 пункти
Після 40 років у жінок змінюється гормональний фон і залишатися у відмінній формі стає складніше.
Джерело:Інстаграм Олени Кален
Чого не можна робити для схуднення після 40 років, а які продукти навпаки дуже корисні – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Розберемо, які страви включити в меню, щоб знизити вагу і підтримати організм після 40. Загальні рекомендації, які допоможуть підтримати форму,
– зазначила Кален.
Чого не варто робити після 40 років
- Небезпечно сідати на жорстку дієту. Це пов'язано з тим, що метаболізм з віком сповільнюється, гормональний фон змінюється. Різка зміна харчування може позначитися на здоров'ї.
- Відмовтеся від розвантажувальних днів на кефірі та гречці. У цьому віці особливо важливо харчуватися різноманітно і смачно. Додайте до раціону більше свіжих овочів і риби.
- Пам'ятайте про фізичну активність. Спалити калорії і залишатися в тонусі допоможуть біг, гімнастика, плавання і зарядка. Також корисні прогулянки на свіжому повітрі і багато води протягом дня.
Гранат – ідеальний продукт після 40 років / Фото Pixabay
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Як харчуватися після 40 років
З віком в організмі жінки вичерпується запас естрогену, гормону, який бере участь в обмінних процесах і відповідає за емоційну стабільність. Його нестача призводить до дратівливості і швидкої стомлюваності. Тому бажано включити в раціон рослинну їжу, що містить цей компонент,
– уточнила Кален.
У яких продуктах – високий рівень естрогену:
- Лляна олія.
- Яблука і абрикоси.
- Гранати.
- Квасоля, нут, горох, соя.
- Селера, шпинат, спаржа, баклажани.
- Насіння гарбуза і горіхи.
- Птах.
- Риба.
- Молюски, устриці і кальмари.
- Куркума і імбир.
Також експертка рекомендує вживати вага, жито, висівки, бурий рис і ячмінь.
Для зниження ваги важливо не тільки, що ви їсте, але і скільки. Навіть корисні продукти відкладуться на боках, якщо переїдати,
– резюмувала Олена Кален.
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