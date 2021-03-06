Какие продукты делают целлюлит: четкий список врагов женской фигуры
Практически каждая женщина в жизни сталкивается с целлюлитом. Возникает он по разным причинам.
Источник:Инстаграм aleksasvarovskyh
Каких продуктов следует избегать, чтобы забыть о целлюлите, рассказала фитнес-блогер и тренер aleksasvarovskyh.
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Почему возникает целлюлит
Основным фактором появления целлюлита является малоподвижный образ жизни. Среди других причин:
- нарушения в питании;
- вредные привычки;
- стресс и нарушения сна;
- проблемы с выработкой эстрогена;
- избыточный вес – как катализатор процесса;
- частые диеты (они приводят к срывам и прибавке в весе);
- экология – чаще всего косвенный фактор.
Овощи должны быть в каждом основном приеме пищи / Фото Pixabay
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Продукты-враги целлюлита:
- Колбасные изделия, полуфабрикаты, копчености.
- Консервы.
- Соления, консервация.
- Белый хлеб, сдобная выпечка.
- Сладости, конфеты.
- Соки, сладкая газированная вода.
- Выпечка на животных жирах (торты, пирожные).
- Алкоголь.
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