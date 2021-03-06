Практично кожна жінка у житті стикається з целюлітом. Виникає він з різних причин.

Яких продуктів слід уникати, щоб забути про целюліт, розповіла фітнес-блогерка і тренерка aleksasvarovskyh.

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Чому виникає целюліт

Основним фактором появи целюліту є малорухливий спосіб життя. Серед інших причин:

порушення у харчуванні;

шкідливі звички;

стрес і порушення сну;

проблеми з виробленням естрогену;

надмірна вага – як каталізатор процесу;

часті дієти (вони призводять до зривів і прибавці у вазі);

екологія – найчастіше непрямий фактор.

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Продукти-вороги целюліту:

Ковбасні вироби, напівфабрикати, копченості.

Консерви.

Соління, консервація.

Білий хліб, здобна випічка.

Солодощі, цукерки.

Соки, солодка газована вода.

Випічка на тваринних жирах (торти, тістечка).

Алкоголь.

Увага! Продукти зі списку можуть становити до 10% всього раціону. 90% – овочі, крупи, білкові продукти, зелень і вода.