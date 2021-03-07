Каждая женщина мечтает вкусно есть, но при этом не набирать вес. Для этого нужно подбирать правильные ингредиенты и наслаждаться крутыми блюдами.

Простыми рецептами закусок к праздничному столу поделилась фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.

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ТОП-3 закусок к праздничному столу, чтобы 8 марта есть вкусно, полезно и худеть,

– отметила Медушкина.

1. Рулет из слабосоленой рыбы и сыра

На 100 граммов: 137,21 кКал.

БЖУ (белки, жиры, углеводы): 13,95 / 7,58 / 1,35.

Что потребуется:

Слабосоленая рыба – 500 грамм.

Сыр творожный легкий (до 20% жирности) – 150 грамм.

Брынза слабосоленая – 75 грамм.

Шпинат и укроп (или другая зелень по вкусу) – 100 грамм.

Как готовить:

Измельчите зелень. Брынзу перемешайте с мягким сыром. Филе рыбы нарежьте тонкими пластинками. Лист фольги положите на стол и уложите на него рыбу так, чтобы кусочки слегка находили одна на другую. Посыпьте рыбу зеленью и выложите сверху брынзу с сыром и сверните в рулет. Заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 1-2 часа. После этого снимаем с рулета фольгу и нарезаем порционными кусками.

Вкусные рулеты можно есть даже тем, кто худеет / Фото gastronom

2. Рулетики из кабачков

На 100 граммов: 75 кКал.

БЖУ: 7,4 / 1,9 / 7,6.

Ингредиенты:

Кабачок – 350 грамм.

Морковь – 100 грамм.

Творог в брикете 2% – 300 грамм.

Кинза (любая другая зелень) – 20-25 грамм.

Чеснок – 2-3 зубчика.

Соль, перец – по вкусу.

Кунжутное масло (оливковое) – 1 чайная ложка.

Как готовить:

Кабачок нарезаем тонкими пластинами и обжариваем с двух сторон под крышкой на масле. Морковь натираем на мелкой терке, смешиваем с кинзой, творогом и чесноком. Все необходимо посолить, поперчить и свернуть в рулетики.

Легкое и вкусное блюдо можно приготовить за несколько минут / Фото youtube

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3. Салат с авокадо и семгой

На 100 грамм: 137.94 кКал.

БЖУ: 5.36 / 11.19 / 4.06.

Какие продукты нужны:

Огурец – 2 штуки.

Авокадо – 2 штуки.

Слабосоленая семга – 200 грамм.

Помидоры – 2 штуки.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Как готовить:

Огурцы, авокадо и рыбу нарезаем мелкими кубиками и перемешиваем. Для заправки помидоры без кожи натираем на мелкой терке, добавляем измельченный чеснок. Заправляем салат, перемешиваем.

Легкий салат порадует ваших гостей / Фото gastronom