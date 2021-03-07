Как 8 марта вкусно есть и худеть: ТОП-3 закусок к праздничному столу
Каждая женщина мечтает вкусно есть, но при этом не набирать вес. Для этого нужно подбирать правильные ингредиенты и наслаждаться крутыми блюдами.
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
Простыми рецептами закусок к праздничному столу поделилась фитнес-эксперт, нутрициолог Екатерина Медушкина.
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ТОП-3 закусок к праздничному столу, чтобы 8 марта есть вкусно, полезно и худеть,
– отметила Медушкина.
1. Рулет из слабосоленой рыбы и сыра
На 100 граммов: 137,21 кКал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 13,95 / 7,58 / 1,35.
Что потребуется:
- Слабосоленая рыба – 500 грамм.
- Сыр творожный легкий (до 20% жирности) – 150 грамм.
- Брынза слабосоленая – 75 грамм.
- Шпинат и укроп (или другая зелень по вкусу) – 100 грамм.
Как готовить:
Измельчите зелень. Брынзу перемешайте с мягким сыром. Филе рыбы нарежьте тонкими пластинками. Лист фольги положите на стол и уложите на него рыбу так, чтобы кусочки слегка находили одна на другую. Посыпьте рыбу зеленью и выложите сверху брынзу с сыром и сверните в рулет. Заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 1-2 часа. После этого снимаем с рулета фольгу и нарезаем порционными кусками.
Вкусные рулеты можно есть даже тем, кто худеет / Фото gastronom
2. Рулетики из кабачков
На 100 граммов: 75 кКал.
БЖУ: 7,4 / 1,9 / 7,6.
Ингредиенты:
- Кабачок – 350 грамм.
- Морковь – 100 грамм.
- Творог в брикете 2% – 300 грамм.
- Кинза (любая другая зелень) – 20-25 грамм.
- Чеснок – 2-3 зубчика.
- Соль, перец – по вкусу.
- Кунжутное масло (оливковое) – 1 чайная ложка.
Как готовить:
Кабачок нарезаем тонкими пластинами и обжариваем с двух сторон под крышкой на масле. Морковь натираем на мелкой терке, смешиваем с кинзой, творогом и чесноком. Все необходимо посолить, поперчить и свернуть в рулетики.
Легкое и вкусное блюдо можно приготовить за несколько минут / Фото youtube
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3. Салат с авокадо и семгой
На 100 грамм: 137.94 кКал.
БЖУ: 5.36 / 11.19 / 4.06.
Какие продукты нужны:
- Огурец – 2 штуки.
- Авокадо – 2 штуки.
- Слабосоленая семга – 200 грамм.
- Помидоры – 2 штуки.
- Чеснок – 2 зубчика.
- Соль – по вкусу.
Как готовить:
Огурцы, авокадо и рыбу нарезаем мелкими кубиками и перемешиваем. Для заправки помидоры без кожи натираем на мелкой терке, добавляем измельченный чеснок. Заправляем салат, перемешиваем.
Легкий салат порадует ваших гостей / Фото gastronom
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