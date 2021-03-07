Як 8 березня смачно їсти і худнути: ТОП-3 закусок до святкового столу
Кожна жінка мріє смачно їсти, але при цьому не набирати вагу. Для цього потрібно підбирати правильні інгредієнти і насолоджуватися крутими стравами.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Простими рецептами закусок до святкового столу поділилася фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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ТОП-3 закусок до святкового столу, щоб 8 березня їсти смачно, корисно і худнути,
– зазначила Медушкіна.
1. Рулет зі слабосоленої риби та сиру
На 100 грамів: 137,21 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 13,95 / 7,58 / 1,35.
Що потрібно:
- Слабосолона риба – 500 грамів.
- Сир сирний легкий (до 20% жирності) – 150 грамів.
- Бринза слабосолона – 75 грамів.
- Шпинат і кріп (або інша зелень за смаком) – 100 грамів.
Як готувати:
Подрібніть зелень. Бринзу перемішайте з м'яким сиром. Філе риби наріжте тонкими пластинками. Лист фольги покладіть на стіл і покладіть на нього рибу так, щоб шматочки злегка знаходили один на інший. Посипте рибу зеленню і викладіть зверху бринзу з сиром і заверніть у рулет. Загорніть у фольгу і поставте в холодильник на 1-2 години. Після цього знімаємо з рулету фольгу і нарізаємо порційними шматками.
Смачні рулети можна їсти навіть тим, хто худне / Фото gastronom
2. Рулетики з кабачків
На 100 грамів: 75 кКал.
БЖВ: 7,4 / 1,9 / 7,6.
Інгредієнти:
- Кабачок – 350 грамів.
- Морква – 100 грамів.
- Сир у брикеті 2% – 300 грамів.
- Кінза (будь-яка інша зелень) – 20-25 грамів.
- Часник – 2-3 зубчики.
- Сіль, перець – за смаком.
- Кунжутна олія (оливкова) – 1 чайна ложка.
Як готувати:
Кабачок нарізаємо тонкими пластинами і обсмажуємо з двох сторін під кришкою на олії. Моркву натираємо на дрібній тертці, змішуємо з кінзою, сиром і часником. Все необхідно посолити, поперчити і згорнути в рулетики.
Легку і смачну страву можна приготувати за кілька хвилин / Фото youtube
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3. Салат з авокадо и сьомгою
На 100 грамів: 137.94 кКал.
БЖВ: 5.36 / 11.19 / 4.06.
Які продукти потрібні:
- Огірок – 2 штуки.
- Авокадо – 2 штуки.
- Слабосолона сьомга – 200 грам.
- Помідори – 2 штуки.
- Часник – 2 зубчики.
- Сіль – за смаком.
Як готувати:
Огірки, авокадо і рибу нарізаємо дрібними кубиками і перемішуємо. Для заправки помідори без шкіри натираємо на дрібній тертці, додаємо подрібнений часник. Заправляємо салат, перемішуємо.
Легкий салат порадує ваших гостей / Фото gastronom
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