Суперфуди, знайомі з дитинства: дієтологиня назвала продукти, які варто додати до свого раціону
Зазвичай, коли ми чуємо термін "суперфуд", то уявляємо собі якісь екзотичні фрукти, які мають невідомо яку цілющу властивість. Але насправді чим простіше – тим краще. Дієтологиня Наталія Самойленко розповіла про суперфуди, які ростуть у нас під носом.
Джерело:інстаграм Наталії Самойленко
Як зазначає Наталія Самойленко, річ не в екзотичності чи у високій вартості, а в тій концентрації поживних речовин на невеликий об’єм, які скромно виконують важливу роль у нашому щоденному вжитку. І найбільшу користь можна знайти в продуктах, які знайомі ще з дитинства.
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Суперфуд №1 – темна листова зелень (капуста кейл, мангольд, шпинат). Суперсила: цинк, кальцій, залізо, магній, вітамін С, А, клітковина, каротиноїди. Можна творчо підійти до готування, вживаючи в супах, салатах та смузі.
Суперфуд №2 – ягоди (малина, смородина, полуниця, чорниця, ожина, журавлина). Додавайте в каші, натуральні йогурти, смузі, їжте просто так в свіжому або замороженому вигляді.
Додавайте у свій раціон листову зелень / Фото pixabay
Суперфуд №3 – імбир. Суперсила: антиоксидант-гінгерол. Ще здавна його використовували при розладах шлунка, артриті, для покращення травлення. Ефективний засіб боротьби з нудотою. Доступний як в свіжому вигляді, так і у висушеному/порошкоподібному. Готуйте чай, домашні соуси, супи.
Суперфуд №4 – куркума. Суперсила: активна сполука – куркумін сприяє загоєнню ран та зменшенню болю, використовується для профілактики серцево-судинних захворювань та діабету. Не дуже легко засвоюється організмом, тому краще поєднувати його з жирами, або ж іншими спеціями, наприклад, з чорним перцем.
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Суперфуд №5 – морські водорості. Йод – важливий елемент в роботі щитоподібної залози. Суперсила: окрім йоду, кальцій, магній, калій. Обирайте натуральні варіанти без додавання цукру чи інших консервантів.
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