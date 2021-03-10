Зазвичай, коли ми чуємо термін "суперфуд", то уявляємо собі якісь екзотичні фрукти, які мають невідомо яку цілющу властивість. Але насправді чим простіше – тим краще. Дієтологиня Наталія Самойленко розповіла про суперфуди, які ростуть у нас під носом.

Як зазначає Наталія Самойленко, річ не в екзотичності чи у високій вартості, а в тій концентрації поживних речовин на невеликий об’єм, які скромно виконують важливу роль у нашому щоденному вжитку. І найбільшу користь можна знайти в продуктах, які знайомі ще з дитинства.

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Суперфуд №1 – темна листова зелень (капуста кейл, мангольд, шпинат). Суперсила: цинк, кальцій, залізо, магній, вітамін С, А, клітковина, каротиноїди. Можна творчо підійти до готування, вживаючи в супах, салатах та смузі.

Суперфуд №2 – ягоди (малина, смородина, полуниця, чорниця, ожина, журавлина). Додавайте в каші, натуральні йогурти, смузі, їжте просто так в свіжому або замороженому вигляді.



Додавайте у свій раціон листову зелень / Фото pixabay



Суперфуд №3 – імбир. Суперсила: антиоксидант-гінгерол. Ще здавна його використовували при розладах шлунка, артриті, для покращення травлення. Ефективний засіб боротьби з нудотою. Доступний як в свіжому вигляді, так і у висушеному/порошкоподібному. Готуйте чай, домашні соуси, супи.

Суперфуд №4 – куркума. Суперсила: активна сполука – куркумін сприяє загоєнню ран та зменшенню болю, використовується для профілактики серцево-судинних захворювань та діабету. Не дуже легко засвоюється організмом, тому краще поєднувати його з жирами, або ж іншими спеціями, наприклад, з чорним перцем.

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Суперфуд №5 – морські водорості. Йод – важливий елемент в роботі щитоподібної залози. Суперсила: окрім йоду, кальцій, магній, калій. Обирайте натуральні варіанти без додавання цукру чи інших консервантів.