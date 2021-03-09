Мечтая избавиться от лишних килограммов, мужчины и женщины готовы прибегнуть к самым разным методам и совершают ошибки.

Какая ошибка является самой распространенной при похудении – рассказала мастер спорта, фитнес-тренер Светлана Ростиславина.

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Самая распространенная ошибка при попытке похудеть. Знаете какая? Ограничение себя в еде после 18. Мы говорим себе: "Все, больше после 6 я не ем!". И что же происходит? Человек начинает бороться с собой, подключается его сила воли, которая даст слабину в какой-то момент. Начинает спорить с самим собой, преодолевать себя,

– отметила Ростиславина.

Она уточнила, что чувство голода также появляется перед сном и организм, чувствуя угрозу, начинает запасать еду. В течение дня человек начинает потреблять больше еды.

За час до сна можно съесть немного нежирного творога / Фото Pixabay

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Поэтому отбрасываем голодовки после 6 вечера. Представьте, если мы встаем в 7 утра, значит с 6 вечера и до 7 утра организм голодный. Ни к чему хорошему это не приводит. Появляется желание съесть лишнее, что неизбежно приводит к срывам,

– пояснила тренер.

По ее словам, необходимо разбить пищу на небольшие порции и есть в течение дня. При этом ужинать можно за 3 – 4 часа до сна, а перекусить (маложирный творог, кефир) – за 1 – 2 часа. Не стоит делать большие перерывы между приемами пищи.

Так что забываем идею "я не ем – значит, я похудею" . Девочки, это не работает! Работает только правильное, сбалансированное питание, подобранное для вас,

– резюмировала мастер спорта.