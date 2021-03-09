Всем известно, что для здоровья и снижения веса нужно соблюдать питьевой режим.

Как правильно и сколько воды нужно пить каждый день – рассказала диетолог и нутрициолог Светлана Никитчук.

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Как правильно пить воду? Казалось бы, такой простой вопрос, но сколько нюансов. Одно из самых важных правил: утром, натощак – 2 стакана воды. Это необходимо для пробуждения организма, и вот спустя 15 минут будет можно приступать к трапезе,

– отметила Никитчук.

Как и сколько воды пить

По словам диетолога, ежедневная норма составляет от 1,5 до 2 литров воды в день (для здорового человека).

Вода за полчаса до еды улучшает пищеварение.

Вымываем токсины из организма.

Помогает бороться с болями в суставах.

Правильный питьевой режим улучшит состояние волос, ногтей и кожи.

День необходимо начинать с двух стаканов воды / Фото Pixabay

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Какую воду нужно пить

Диетолог пояснила, что пить следует чистую воду – никакие другие напитки не смогут ее заменить. Вода не содержит ни калорий, ни солей, ни сахара, ни других элементов, поэтому не может навредить организму.

Если боитесь пропустить прием прозрачного напитка, есть приложение-напоминалка для таких случаев,

– резюмировала Светлана Никитчук.