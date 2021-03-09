Всім відомо, що для здоров'я і зниження ваги потрібно дотримуватися питного режиму.

Як правильно та скільки води потрібно пити щодня – розповіла дієтологиня та нутриціологиня Світлана Нікітчук.

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Як правильно пити воду? Здавалося б, таке просте питання, але скільки нюансів. Одне з найважливіших правил: вранці, натщесерце – 2 склянки води. Це необхідно для пробудження організму, і через 15 хвилин буде можна приступати до трапези,

– зазначила Нікітчук.

Як і скільки води пити

За словами дієтологині, щоденна норма становить від 1,5 до 2 літрів води на день (для здорової людини).

Вода за півгодини до їжі поліпшує травлення.

Вимиває токсини з організму.

Допомагає боротися з болями в суглобах.

Правильний питний режим поліпшить стан волосся, нігтів і шкіри.

День необхідно починати з двох склянок води / Фото Pixabay

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Яку воду потрібно пити

Дієтологиня пояснила, що пити слід чисту воду – ніякі інші напої не зможуть її замінити. Вода не містить ні калорій, ні солей, ні цукру, ні інших елементів, тому не може нашкодити організму.

Якщо боїтеся пропустити прийом прозорого напою, є додаток-нагадування для таких випадків,

– резюмувала Світлана Нікітчук.