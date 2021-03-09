Мріючи позбутися зайвих кілограмів, чоловіки і жінки готові вдатися найрізноманітніших методів і роблять помилки.

Яка помилка є найпоширенішою при схудненні – розповіла майстриня спорту, фітнес-тренерка Світлана Ростіславіна.

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Найпоширеніша помилка при спробі схуднути. Знаєте яка? Обмеження себе в їжі після 18-ї. Ми говоримо собі: "Все, більше після 6-ї я не їм!". І що ж відбувається? Людина починає боротися з собою, підключається її сила волі, яка дасть слабину в якийсь момент. Починає сперечатися з самою собою, долати себе,

– зазначила Ростіславіна.

Вона уточнила, що почуття голоду також з'являється перед сном, і організм, відчуваючи загрозу, починає запасати їжу. Протягом дня людина починає споживати більше їжі.

За годину до сну можна з'їсти трохи нежирного сиру / Фото Pixabay

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Тому відкидаємо голодування після 6-ї вечора. Уявіть, якщо ми встаємо о 7-й ранку, значить з 6-ї вечора і до 7-ї ранку організм голодний. Ні до чого хорошого це не призводить. З'являється бажання з'їсти зайве, що неминуче призводить до зривів,

– пояснила тренерка.

За її словами, необхідно розбити їжу на невеликі порції і їсти протягом дня. При цьому вечеряти можна за 3 – 4 години до сну, а перекусити (нежирний сир, кефір) – за 1 – 2 години. Не варто робити великі перерви між прийомами їжі.

Тому забуваємо ідею "я не їм – значить, я схудну". Дівчата, це не працює! Працює тільки правильне, збалансоване харчування, підібране для вас,

– резюмувала мастерка спорта.